Tras una pausa de fin de año, el 2026 comienza en firme con nuevas perspectivas y resoluciones para las personas desde aprender un nuevo idioma, hacer ejercicio o tomar algún curso de formación académica para llevar la vida profesional a otro nivel y así conseguir mejores empleos y salarios competitivos.

Bajo esa premisa, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzó una oferta de más de 200 cursos de formación virtual en distintas áreas que cualquier colombiano puede tomar desde la comodidad de su hogar.

Son en total 230 cursos que se ofertan y cubren casi todos los sectores productivos de la economía del país, destacándose las áreas con mayores cupos las siguientes:

Tecnología y Programación

Administración y Finanzas

Salud y Seguridad

Idiomas

Creatividad Y Diseño

Pedagogía

Algunas de los cursos ofertados que no superan las 40 horas de intensidad incluyen:

Acciones Básicas para para Atención de una Persona con Afectación de la Salud

Administración de Recursos Humanos

Agroecología y Desarrollo Rural

Agricultura Ecológica: Fertilización, Suelos y Cultivos

Agroindustria del Plátano

Alimentación Bovina

Aplicación del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones

Asesoría para el Uso de las Tic en la Formación

Atención en Salud con Pertinencia Étnica

Cómo registrarse en SOFIA Plus

El SENA se mantiene como el pilar de la formación técnica y tecnológica en Colombia. Sin embargo, para acceder a su amplia oferta de cursos gratuitos, el primer reto de muchos ciudadanos es navegar su plataforma oficial: SOFIA Plus.

Si usted es de los que nunca ha interactuado con este portal, esta guía detallada le servirá para que realice su registro de forma exitosa y sin contratiempos.

Para que el proceso sea fluido, asegúrese de tener a mano necesitará su documento de identidad original, un correo electrónico personal al que tenga acceso (esto es vital, pues allí recibirá las notificaciones) y una conexión a internet estable.

El paso a paso del registro

Acceso al portal oficial: lo primero es dirigirse al sitio web correcto. Abra su navegador y escriba: www.senasofiaplus.edu.co. Iniciar el proceso de registro: en el costado derecho de la pantalla, encontrará un recuadro sombreado con varias opciones. Busque y haga clic en el botón que dice “Registrarse”. Verificación de identidad: el sistema le pedirá que seleccione su tipo de documento (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, etc.) y digite el número. Esto se hace para comprobar que usted no tenga una cuenta creada previamente. Haga clic en “Validar”. Términos y condiciones: aparecerán los términos de uso y las políticas de confidencialidad del SENA. Lea atentamente, marque la casilla de “Acepto los términos...” y presione el botón “Continuar”. Información básica y de contacto: esta fase se divide en tres pasos internos dentro del formulario: Datos personales: deberá ingresar su fecha y lugar de expedición del documento, nombres, apellidos, género y fecha de nacimiento. Lugar de residencia: indique el departamento y municipio donde vive actualmente, junto con su dirección y estrato. Contacto: aquí debe registrar su número de teléfono celular y su correo electrónico. Escríbalo con cuidado, ya que el sistema le pedirá confirmarlo dos veces. Creación de la contraseña: elija una clave que sea fácil de recordar pero segura. El sistema suele exigir una combinación de números y letras. Confirmación final: una vez complete todos los campos, el sistema le mostrará un mensaje confirmando que el registro ha sido exitoso. Recibirá un mensaje de validación en su correo electrónico casi de inmediato.

El registro es solo el primer paso hacia una nueva etapa de formación profesional. La plataforma SOFIA Plus es la llave para acceder a miles de oportunidades educativas que el SENA ofrece en todo el territorio nacional.