Autoridades de Medellín investigan una presunta agresión contra una mujer trans dentro de una celda en una estación de Policía en la capital antioqueña. Según el reporte, en medio de una riña a la mujer le habrían lanzado aceite caliente y luego trataron de prender fuego.

Leer también: “Nunca olviden el nombre de quien ordenó asesinarla”: Petro sobre la muerte de cartagenera en Caracas durante bombardeos

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra adelantando las investigaciones. Al parecer la mujer trans, que es de origen venezolano, se encontraba en una celda de detención temporal junto a otras reclusas.

Se conoce que cuando la mujer trató de abandonar el lugar una de las detenidas le arrojó aceite hirviendo en el rostro. La ciudadana extranjera sufrió quemaduras de gravedad en varias partes del cuerpo.

Los policías de turno trasladaron a la víctima de manera urgente a un centro asistencial en Medellín, donde permanece con pronóstico reservado.

En medio de las investigaciones, las autoridades capturaron a dos mujeres señaladas como las agresoras y quienes serán judicializadas por el delito de tentativa de feminicidio.

Importante: Sismo de 4.9 se sintió en parte de Colombia en la madrugada de este lunes

La investigación se basa en esclarecer las causas exactas de la riña y si hubo fallas en la custodia.