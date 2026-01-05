El Servicio Geológico Colombiano reportó que en la madrugada de este lunes 5 de enero se registró un sismo de 4.9 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento telúrico se sintió en otras ciudades y municipios en diferentes departamentos del territorio colombiano.

Leer también: “Es urgente que organismos como la ONU actúen”: sectores políticos se pronuncian tras las amenazas de Trump a Petro

El sismo se registró a las 12:35 de la madrugada y tuvo una profundidad de 146 km, de acuerdo al informe del SGC. Hasta el momento no hay reportes de daños estructurales ni personas lesionadas.

Según publicaciones de usuarios en redes sociales, el temblor se pudo percibir en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Armenia, Tunja y Bogotá, y en municipios como Mosquera y Madrid, Cundinamarca, y Sogamoso, Boyacá.

Paso a paso para activar la alerta de sismos en los celulares

Google cuenta con un sistema de detección temprana basado en la red ‘ShakeAlert’, conformada por más de 1.600 sensores sísmicos, que permite enviar notificaciones automáticas ante la ocurrencia de temblores.

Para activar esta opción, los usuarios deben:

Ingresar a la configuración del dispositivo. Seleccionar Seguridad y emergencia y luego Alertas de terremotos. Si esta opción no aparece, dirigirse a Ubicación, pulsar Avanzada y activar Alertas de terremotos.

Recomendaciones ante un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recuerda la importancia de que los hogares cuenten con un plan de emergencia, que incluya rutas de evacuación, puntos seguros y un kit básico con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Importante: Petro critica a EE. UU. por ser el primer país en bombardear una capital suramericana: ‘Ni Hitler lo hizo’

Durante un temblor, se aconseja conservar la calma, resguardarse en zonas seguras de la vivienda, como junto a columnas o debajo de muebles resistentes, y evitar ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, se recomienda revisar posibles daños estructurales antes de regresar a los inmuebles, no usar ascensores, cortar servicios públicos si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.