El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado que se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario, tras los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país.

Asimismo, indicó que adelantará un plan para prevenir eventuales atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela.

Según el ministro, “se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”.

El funcionario también resaltó que se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el propósito de garantizar su protección.

“Reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado.”, puntualizó Sánchez.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, grupo al que el presidente Gustavo Petro acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.