La creciente actividad de grupos armados ilegales continúa generando preocupación entre los habitantes del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, donde las cifras de homicidios han ido en aumento y han obligado a las autoridades a intensificar los operativos de seguridad.

Lea más: Un trabajador puede pedir vacaciones sin tener que esperar un año: esto dice la norma vigente

Como parte de estas acciones, unidades del Ejército Nacional reportaron la muerte de dos presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo, durante un operativo desarrollado en el corregimiento de La Chaparrala.

Asimismo, de acuerdo con José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, la intervención militar se produjo tras labores de inteligencia que alertaron sobre la presencia reiterada de hombres armados en la zona. Al llegar las tropas al sector señalado, se presentó un enfrentamiento con los ilegales.

“Era una información que tenía el Ejército de la presencia constante de estos integrantes de esa comisión de esa subestructura. Desarrollaron una operación ofensiva hacia el sector, efectivamente llegaron y, al notar ya el accionar del Ejército, se enfrentaron y obviamente las tropas pusieron en práctica todo lo aprendido en sus entrenamientos”.

Ver más: Fiscalía llamó a juicio a los dos señalados de asesinar a Jaime Esteban Moreno tras una fiesta de Halloween

En medio de los hechos, un tercer integrante del grupo armado resultó gravemente herido y permanece bajo custodia, a la espera de ser trasladado a Medellín para recibir atención médica especializada. Asimismo, los cuerpos de los dos fallecidos serán llevados a la capital antioqueña para los procedimientos de identificación.

Finalmente, las autoridades reiteraron que mantendrán la ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en la región, especialmente ante el preocupante balance de seguridad que deja el año 2025 en Andes, con 65 homicidios registrados, una cifra que supera en 45 casos el total reportado durante todo el 2024.