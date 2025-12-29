Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y del Derecho, presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de exigir el respeto por la Constitución, la legalidad y la neutralidad del Estado frente a la promoción de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente impulsada desde el Gobierno Nacional.

El abogado solicita la copia íntegra del expediente de inscripción del comité promotor, información detallada sobre el mecanismo de participación utilizado, laverificación de los formularios de recolección de firmas, los topes de financiación y las medidas adoptadas para garantizar la neutralidad institucional.

Además, pide que se investigue la posible intervención indebida de servidores públicos y el eventual uso de imagen, recursos o personal del Estado en una campaña que se presenta como ciudadana.

“El país no puede aceptar que se juegue con la Constitución ni que se engañe a los ciudadanos con anuncios que no tienen sustento jurídico”, explicó.

De acuerdo con el exministro, la propuesta de constituyente no tiene ninguna viabilidad constitucional ni legal.

En este sentido, recordó que la Constitución de 1991 establece un procedimiento estricto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que exige una ley del Congreso, mayorías calificadas y un pronunciamiento popular con umbrales definidos.

“Las firmas ciudadanas no convocan una constituyente. Lo que se está presentando es una fantasía jurídica”, afirmó.

“Mientras el Gobierno insiste en un debate inexistente, Colombia vive una profunda crisis de seguridad, atentados en distintas regiones, fortalecimiento del crimen organizado y conversaciones confusas con estructuras criminales como el Clan del Golfo. Esa es la realidad que están tratando de ocultar”, agregó.