Al presentar un balance en 2025 de LibertApp, Migración Colombia reportó 68 rescates de víctimas de la trata de personas, incluyendo tres menores de edad.

A través de la aplicación, creada para facilitar la denuncia y rescate de víctimas de trata de personas en cualquier lugar del mundo, hasta octubre de 2025, se han desarrollado operativos articulados con autoridades de diferentes países como México, China, Perú y Grecia, entre otros.

“La mayoría de las víctimas eran colombianas (51 casos), seguidas por personas de nacionalidad venezolana (15), ecuatoriana (1) y panameña (1). Las principales finalidades asociadas al delito fueron la explotación sexual (56 casos), el trabajo forzado (10), la servidumbre (1) y la violencia psicológica (1)”, se lee.

Señala Migración Colombia que la divulgación de estos casos es fundamental para alertar a la ciudadanía sobre las nuevas modalidades utilizadas por redes de trata de personas, que hoy operan mediante ofertas laborales y académicas falsas, redes sociales, entre otros, para dar a conocer cómo actúan estas organizaciones, y así prevenir que más personas caigan en manos de explotadores.

“Durante el 2025, varios casos pusieron en evidencia las nuevas tácticas empleadas por las organizaciones criminales. En Brasil, una colombiana fue sometida a trabajo forzado tras caer en una oferta laboral fraudulenta; su rescate fue posible gracias al reporte del caso por LibertApp. En Argentina, una menor que viajó engañada con la falsa promesa de ingresar a un equipo de fútbol fue ubicada y liberada por autoridades locales, tras una coordinación permanente con Migración Colombia. En Camboya, ocho connacionales y un ciudadano ecuatoriano fueron repatriados después de ser obligados a realizar llamadas con fines de estafa financiera; se estima que podría haber más de 40 víctimas y su rescate está en curso. Y en Irak, una colombiana fue engañada por un joven iraquí que la invitó a ese país para posteriormente ser retenida por un grupo de hombres, fue localizada luego de activar el botón de pánico desde su celular”, indica el comunicado.

La adopción de LibertApp continúa en aumento. La aplicación móvil registra más de 9.000 descargas de las cuales más de 5.000 han sido realizadas por mujeres (55 %) y 4.028 por hombres (45 %), 153 activaciones del botón de pánico, 319 reportes de caso y 505 llamadas dirigidas a la Línea Gratuita Nacional Anti Trata de Personas.

Finalmente, indica Migración Colombia que asistió cerca de 400 víctimas de trata de personas entre enero de 2024 y octubre de 2025, principalmente mujeres (336) de nacionalidad colombiana (más de 200 casos) y venezolana, ecuatoriana, cubana, argentina y otras. Durante la vigencia 2024 a septiembre 2025, la entidad activó la ruta de prevención de 92 posibles víctimas de trata de personas que pretendían salir del país, y adelantó cerca de 1.200 jornadas de socialización con un alcance de cerca de 40.000 personas participantes.

