Colfuturo salió al paso de los cuestionamientos sobre el estrato de sus beneficiarios y defendió su modelo de crédito-beca, luego de que el presidente Gustavo Petro calificara como “miserable” su política de financiación, en un debate que volvió a poner sobre la mesa el acceso de los colombianos a estudios de posgrado en el exterior.

La controversia se reactivó tras la circulación en redes sociales de un gráfico que, según Colfuturo, presenta de forma distorsionada la distribución socioeconómica de quienes han accedido a sus apoyos desde que la fundación coopera con el Estado.

De acuerdo con la entidad, al analizar los estratos del 1 al 6 —donde 1 y 2 corresponden a niveles bajos; 3 y 4, medios; y 5 y 6, altos— la mayor concentración de beneficiarios se ubica en los estratos medios. Colfuturo aseguró que esta distribución es similar a la del pregrado en Colombia, tanto en universidades públicas como privadas.

La fundación indicó que, en los últimos 20 años, 16.800 colombianos han cursado maestrías y doctorados en el exterior mediante el programa de crédito-beca Colfuturo. Para ese fin, se han comprometido 618 millones de dólares, de los cuales el 53 % provino de la fundación y el 47 % del Estado colombiano.

Del total de beneficiarios, 1.803 realizaron estudios doctorales y 1.462 personas que iniciaron con maestrías continuaron luego hacia un doctorado. Con ello, Colfuturo sostiene que más de 3.000 colombianos con doctorado se han formado en universidades de alto nivel internacional.

En su pronunciamiento, Colfuturo defendió que su proceso de selección se basa en criterios de transparencia y meritocracia. Señaló que la excelencia académica de los aspirantes y la calidad de los programas son los factores determinantes, y que el estrato socioeconómico no opera como un criterio de exclusión directa.

La crítica de Petro al modelo de financiación de la beca de Colfuturo

En respuesta, el presidente Gustavo Petro criticó el esquema del crédito-beca y afirmó que “esta política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable”. A su juicio, los propios datos de la fundación evidencian una distribución desigual de los recursos.

Petro sostuvo que “que el 1% de los recursos vaya a jóvenes de estrato uno y que solo el 26 % vaya a los estratos 1, 2 y 3, que representan el 80% de la población juvenil del país, muestra por qué Colombia es tan terriblemente desigual”. Agregó que “el 74% restante va a personas de estratos 4, 5 y 6”, y que los estratos altos concentran “el 41 % de los recursos, a pesar de ser menos que los estudiantes de estratos 1 y 2”.

Para sustentar su postura, el mandatario comparó el caso colombiano con experiencias internacionales. “Corea del Sur manda a 35.000 estudiantes todos los años al exterior, no 90, y en las áreas donde tiene mayores debilidades”, señaló.

Finalmente, Petro reiteró que su propuesta apunta a “llegar a 10.000 estudiantes por año, totalmente gratuito, para que la mayoría sean hijos e hijas de trabajadores, campesinos y barrios populares”, como alternativa al actual modelo de Colfuturo.