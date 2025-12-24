Dos vehículos cargados con explosivos y un depósito ilegal destinados a cometer atentados terroristas en Cauca fueron desactivados este martes 23 de diciembre en zona rural del municipio de Buenos Aires, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde el departamento de Nariño.

La acción se desarrolló en la vereda San Ignacio, donde las autoridades lograron impedir la ejecución de ataques que, de acuerdo con información oficial, estaban dirigidos contra la población civil sin distinción.

El ministro de Defensa señaló que el operativo permitió frustrar planes terroristas pese a anuncios previos de estructuras criminales asociadas a alias Mordisco, que habían manifestado que no cometerían atentados durante la temporada navideña.

Durante su pronunciamiento, el ministro Sánchez afirmó: “Hoy estamos ya en Navidad, es novenas. Los criminales de alias Mordisco dijeron que no iban a ser más atentados terroristas en esta época. Pues hoy desactivamos dos vehículos armados con explosivos y un depósito con explosivos para asesinar a colombianos sin distinción alguna”.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que este tipo de ataques representan un riesgo indiscriminado para cualquier persona que transite por las zonas donde se instalan los artefactos.

Según la información entregada por el ministro, detrás de los frustrados atentados terroristas en Cauca estaría una comisión liderada por alias Marlon, señalado como narcoterrorista y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos.

Sánchez destacó que los incentivos económicos y la colaboración ciudadana han permitido que la información fluya con mayor rapidez, lo que facilita la prevención de acciones violentas y la protección de las comunidades.

El Ministerio de Defensa reiteró la importancia de la denuncia oportuna por parte de la población, especialmente en zonas donde la presencia de grupos armados ilegales representa una amenaza constante.