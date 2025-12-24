El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del atentado contra una patrulla de la Policía en Cauca, ataque en el que murió el intendente Guillermo Martínez, en hechos ocurridos recientemente en el suroccidente del país.

El jefe de la cartera de Defensa informó que, además de la recompensa principal, el Gobierno ofrece hasta 20 millones de pesos por datos que permitan identificar a los autores del ataque armado.

Según explicó, el objetivo es fortalecer el flujo de información ciudadana y avanzar en la judicialización de los responsables del crimen, ocurrido en una zona con presencia de grupos armados ilegales.

Durante su pronunciamiento, Sánchez aseguró que, pese a anuncios previos de no ejecutar acciones violentas durante la temporada decembrina, las autoridades detectaron planes para cometer atentados indiscriminados.

“Hoy estamos ya en Navidad, es novenas. Los criminales de alias Mordisco dijeron que no iban a ser más atentados terroristas en esta época. Pues hoy desactivamos dos vehículos armados con explosivos y un depósito con explosivos para asesinar a colombianos sin distinción alguna”, afirmó el ministro.

El ministro detalló que las acciones de control permitieron desactivar dos vehículos cargados con explosivos y ubicar un depósito clandestino, en una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía.

“El terrorismo va a ir y llega es a quien vaya pasando por ahí y lo hicimos en la vereda San Ignacio del municipio de Buenos Aires, Cauca. Una acción por parte de nuestro Ejército Nacional articulado con nuestra Policía Nacional”, señaló.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, detrás del atentado estaría una comisión armada encabezada por alias Marlon, señalado como narcoterrorista y por quien existe una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos.

“La estructura criminal que está detrás de ello es la comisión que encabeza el narcoterrorista, alias Marlon, narcoterrorista por quien hay una recompensa de hasta 4500 millones de pesos”, indicó Sánchez, quien insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir nuevos ataques.