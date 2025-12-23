BOGOTÁ. A través de un boletín, la Contraloría reportó este martes que determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares al realizar en análisis de los hechos, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía sobre el contrato suscrito por XM S.A. E.S.P. para la implementación, soporte y mantenimiento de la solución tecnológica denominada Sistema de Administración del Mercado (SAM).

Lea: Rechazo generalizado a la emergencia económica de Petro tras publicación del decreto oficial de la medida

“De acuerdo con la información remitida por XM, los contratos se financiaron con cargo al componente de inversión incluido en la tarifa regulada aprobada anualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En el marco de la actuación, el ente de control identificó un hallazgo por 15.634.924 dólares en ejecución y pago del contrato. Se estableció que el contrato suscrito con el Consorcio Siemens Endimensions para la implementación de la solución integrada SAM presentó incumplimientos graves que impidieron su materialización, ya que la solución tecnológica integral nunca fue entregada ni recibida a satisfacción, a pesar de las múltiples prórrogas concedidas al contratista. La evidencia permitió comprobar que XM S. A. pagó sumas significativas por bienes y servicios que no fueron recibidos”, se lee.

Agrega el ente de control que aunque la empresa insiste en que desplegó una supervisión constante, esa supervisión no evitó la afectación patrimonial. Además, expuso la Contraloría, XM S. A. activó los mecanismos de reclamación ante la aseguradora y emprendió acciones judiciales contra el Consorcio en un momento en el que el daño ya se encontraba materializado.

Lea: El diésel subió en diciembre: este es el nuevo precio que rige en el país

El organismo revisor también determinó hallazgo por 10.580.676 dólares en los contratos que tienen que ver con el diseño, implementación, capacitación del software y la prestación de servicio de soporte y mantenimiento: “A pesar de que el sistema no fue entregado, validado y recibido a satisfacción, la Contraloría General evidenció pagos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de manera integrada o no podían ser operados, lo que contradice la naturaleza misma del soporte técnico”.