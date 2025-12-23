La aerolínea Avianca informó por medio de sus redes sociales este martes 23 de diciembre sobre un plan de protección a sus pasajeros debido a temas de seguridad en Pasto.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, por temas de seguridad en la capital de Nariño, ofrece a sus pasajeros que tienen vuelos programados este 23 de diciembre hacia y desde esa ciudad cambios sin ningún tipo de costo.

El plan de Avianca tiene que ver con enfrentamientos entre el Ejército y miembros del grupo armado ilegal Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, en zona rural del municipio de Chachagüí.

Hay que recordar que el Aeropuerto Antonio Nariño, que le sirve a Pasto, está ubicado en esta localidad, a unos 30 kilómetros de Pasto.

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 sostienen combates con presuntos integrantes del GAO-r Estructura Franco Benavides en zona rural del municipio de Chachagüí, Nariño, tras una rápida reacción de la tropa que permitió frustrar una acción terrorista que intentaban ejecutar sobre la vía Panamericana. El Ejército Nacional invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se ampliará la información de manera oportuna", se lee en una publicación del Ejército en la mañana de este martes.

Más tarde, agregaron: “En el desarrollo de operaciones militares ofensivas, las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 2, la Brigada 23 y el Grupo Gaula Militar Nariño, lograron evitar una acción terrorista sobre el sector de Puente Bermúdez, municipio de Chachagüí, Nariño. Gracias a informaciones de inteligencia y a la reacción oportuna de los soldados, se ubicaron artefactos explosivos improvisados instalados que pretendían afectar la integridad de la población civil y generar zozobra sobre la vía Panamericana”.

Avianca publicó las instrucciones o los pasos que debe seguir el pasajero para poder optar al cambio de vuelo, en caso de que tuviera programado un viaje desde o hacia Pasto este martes.