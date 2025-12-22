Aproximadamente 200 personas del municipio de Carmen de Atrato, en Chocó, secuestraron a 18 militares que se encontraban adelantando operaciones en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó el Comando de la Décima Quinta Brigada.

Dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena impidiendo así las actividades militares de los uniformados, de acuerdo a información del Ejército Nacional.

La institución castrense rechazó de manera contundente “toda acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado”.

A través de un comunicado, el Ejército insistió en que la función principal de los uniformados es proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil, más en un departamento plagado de grupos armados que ejercen control total sobre algunas poblaciones.

A la vez, llamaron a las autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que “se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad”.

Recordaron que el secuestro dirigido contra integrantes de la fuerza pública constituye una conducta regulada por la ley, y que puede acarrear responsabilidades penales. Por ello instaron a evitar toda conducta que involucre indebidamente a civiles.