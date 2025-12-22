La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE Colombia) informó este lunes 22 de diciembre la terminación de su participación en la mesa de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), dentro de la política de Paz Total, tras la exclusión de su representante en ese espacio de diálogo.

Según el comunicado divulgado por ACORE Colombia, la determinación se produjo luego de que el coronel en retiro Jaime Ariza Girón fuera excluido de la Mesa de Diálogo por decisión del jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa. El oficial retirado había sido designado como representante de la asociación y de otras organizaciones de veteranos que integran la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura.

La organización señaló que su participación había sido acordada previamente con la Consejería Comisionada para la Paz y que la exclusión del delegado se dio en medio de desacuerdos internos relacionados con el desarrollo y los criterios de la negociación con el grupo armado ilegal CNEB.

En el documento, ACORE Colombia expuso preocupaciones sobre el proceso de negociación, entre ellas el riesgo de que se consoliden formas de control territorial por parte de estructuras armadas ilegales, así como la convergencia entre estas organizaciones, economías ilícitas y población civil.

También advirtió sobre la ausencia de un marco legal claro para una parte significativa de los integrantes del CNEB y sobre eventuales impactos en el escenario electoral de 2026 en zonas de influencia de ese grupo armado.

Otro de los puntos señalados por la asociación tiene que ver con la falta de garantías reales de no repetición, desarme efectivo y desmovilización total. ACORE Colombia sostuvo que los planes piloto o las zonas de ubicación temporal no deben convertirse en espacios de impunidad, sino en mecanismos irreversibles de cierre del conflicto.

Asimismo, manifestó preocupación por hechos violentos ocurridos durante el proceso, incluidos ataques contra miembros de la Fuerza Pública, y por el riesgo de disidencias internas motivadas por disputas alrededor de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a su retiro de la negociación con el CNEB, ACORE Colombia reiteró su respaldo a las iniciativas de paz, siempre que estas se desarrollen dentro del orden constitucional, el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad. La asociación indicó que mantiene su disposición a apoyar procesos de reconciliación y diálogo que no impliquen concesiones que considere contrarias al marco legal vigente.