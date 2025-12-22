Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano Islandés por presuntamente ofrecer dinero a una menor de edad de 16 años, a cambio de sostener un encuentro sexual.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso se presentó en la madrugada del pasado 6 de diciembre en el sector San Diego de Medellín, en el departamento de Antioquia. En ese momento, el ciudadano extranjero contactó a la víctima para que sostuvieran relaciones sexuales.

Luego de esto, se trasladaron a una vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar, en occidente de la ciudad.

Según las autoridades, al llegar a la casa, el hombre habría agredido sexualmente a la menor en contra de su voluntad. Luego de esto, la adolescente huyó del lugar y dio aviso a las autoridades.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años agravada y acceso carnal violento; sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

