La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) se pronunció este lunes sobre las críticas que hizo el presidente Gustavo Petro en contra de la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, tras imponer medida de aseguramiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

Leer más: Pareja de esposos muere tras violento choque con tractomula: el hijo se salvó tras bajarse segundos antes del vehículo

“Resulta lamentable que un alto funcionario del Gobierno, cuya investidura le impone el deber de observar un comportamiento personal y social ejemplarizante, así como respetar el principio de separación de los poderes públicos, descalifique públicamente las decisiones judiciales cuando no respondan a sus intereses políticos”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la corporación, que representa a magistrados y jueces de todo el país, manifestó que: “Resulta oportuno recordarle al Gobierno Nacional y a toda la comunidad que en un sistema democrático es válido, e inclusive necesario, que las decisiones judiciales sean criticadas o confutadas, lo que se debe realizar únicamente a través de los mecanismos judiciales previstos por el legislador para tal fin”.

Ver también: En video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

Corjusticia hizo un llamado al jefe de Estado para que “no incurrir en ese tipo de actos que conllevan un inadecuado mensaje institucional”.

Cabe recordar, que el pasado 19 de diciembre, a través de varios mensajes en la red social X, Petro cuestionó la determinación judicial y la contrastó con decisiones previas de la togada, entre ellas la orden de libertad concedida al expresidente Álvaro Uribe cuando fue detenido tras una condena en primera instancia.

“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor de profesión Ricardo Bonilla”, escribió el primer mandatario.

Le sugerimos: ¿Cuánto pueden subir los arrendamientos para 2026, según la ley colombiana?

“Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, agregó, refiriéndose al exministro de Hacienda.

El presidente también salió en defensa de la gestión de Bonilla durante su paso por el Ministerio de Hacienda, al señalar que las reuniones sostenidas con congresistas hacían parte de las funciones propias del cargo para la discusión y aprobación del presupuesto general de la Nación.