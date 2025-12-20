La aerolínea Wingo inauguró una ruta sin escalas que enlaza a Bogotá con Montego Bay, uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. Esta nueva conexión, que se convierte en la única de su tipo entre Colombia y Jamaica, permitirá a los viajeros acceder directamente a las playas y atractivos culturales de la isla sin necesidad de hacer escala en otros países.

La apertura oficial de la ruta se da tras la experiencia “Destino Oculto 2025”, una campaña en la que 372 pasajeros despegaron sin saber cuál sería su destino y acabaron aterrizando en Montego Bay. A partir del 18 de diciembre de 2025, los vuelos estarán disponibles para el público general, marcando un hito en la conectividad entre ambos territorios.

Según informó la aerolínea, la operación de esta ruta será de carácter estacional, con dos frecuencias semanales programadas para los días jueves y domingo. La programación inicial comprende desde mediados de diciembre hasta finales de enero de 2026, y posteriormente está prevista su continuidad entre marzo y noviembre del próximo año.

La compañía destaca que esta ruta se suma a su red de destinos en 11 países, aumentando así las opciones de viaje directo desde Colombia hacia el Caribe con tarifas competitivas.

Además, la ruta puede contribuir al crecimiento de visitantes desde América Latina hacia la isla, respaldando las estrategias de promoción internacional de Jamaica.

Finalmente, los tiquetes para volar entre Bogotá y Montego Bay ya están a la venta en los canales digitales de Wingo, con opciones que incluyen paquetes de vuelo y hotel, dirigidos a atraer tanto a turistas colombianos como a viajeros interesados en conocer este territorio.