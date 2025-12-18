El presidente Gustavo Petro se refirió a la orden de la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien impuso medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La togada argumentó que ambos exfuncionarios representan un riesgo para el desarrollo de la investigación, razón por la cual negó la medida de detención domiciliaria que había pedido la defensa y señaló que la medida de aseguramiento en centro carcelario es “idónea, necesaria y proporcional para los imputados”.

Ante esto, el mandatario – durante una rueda de prensa- habló sobre lo ocurrido haciendo referencia al exministro de Haciendo, Ricardo Bonilla.

“No puedo decir que sean o no sean corruptos (...) Bonilla es ingenuo, le advertí muchas veces: ojo con la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista, pero no me meto eso, es tema de la investigación”, afirmó el jefe de Estado.

Seguidamente, mencionó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien se encuentra pagando una condena por presuntamente ofrecer sobornos a altos miembros del Congreso para que apoyaran proyectos del gobierno Petro.

“El tema se llama Olmedo, y Olmedo, a quien conocí en campaña electoral en Antioquia, usó una de estas estructuras que ya estaban en la UNGRD. Lo que se roban ya estaba allí, y lo habían hecho por centenares de millones de pesos. Lo que pasa es que como sucede en una época política diferente no se investiga”, expresó.

“En vez de destruir la mafia interna, funcionarios del actual Gobierno que la usen para sí mismos, se van. Ojalá pudiera detectarlos antes. Hay gente que llega con buena intención, pero los corrompen”, añadió.

A través de su cuenta de X, el mandatario nuevamente defendió al exministro Bonilla asegurando que cree en es inocente y que es víctima en el caso.

“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad.”, afirmó.

“Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, por qué anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto.”, añadió.

A reglón seguido expresó: “Mientras los cupos parlamentarios de contratación fueron denunciados por mí y eran centenares, la fiscalía nunca capturó a ninguno de sus responsables en años pasados, en todos los gobiernos anteriores los usaron, cuando yo mismo anulé que se siguieran promoviendo en mi gobierno, entonces ahí si hay presos.”

Y añadió: “Es mi presidencia la que acabó con los cupos corruptos de parlamentarios en el presupuesto nacional.”

Defensas apelarán decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Ante esta decisión, los representantes de ambos exministros anunciaron que apelarán la medida. Además, vale mencionar que en este caso tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la detención domiciliaria de los ex jefes de cartera. Por esto, el Ministerio Público presentará recurso de reposición y apelación.

En su momento,, Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, advirtió que el economista no es un peligro para la sociedad: “Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”.

Agregó que las declaraciones de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla (...). El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos”.

Los argumentos del Tribunal

Bonilla y Velasco son señalados de supuestamente haber entregado contratos a allegados a congresistas para asegurar votos favorables para las reformas sociales y las operaciones de créditos públicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En medio de su intervención, la togada del Tribunal Superior de Bogotá había mencionado que tanto Bonilla como Velasco “no actuaron de manera episódica ni aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.

Sobre su decisión, la magistrada sostuvo que esta “no se sustenta en una fuga inminente , si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado”.

El escándalo de la UNGRD

Las irregularidades en el interior de la entidad salieron a la luz por el desvió de los recursos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en diferentes zonas de La Guajira.

Y es que loca carrotanques nunca entraron en operación y cuando analizaron los documentos del proyecto se detectaron sobre costos, pues parte de los 46.800 millones de pesos destinados para el proyecto, fueron a parar a los bolsillos de altos miembros del Congreso.

Por este caso, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló que entregó $3.000 millones de pesos para Iván Name, presidente del Senado, y $1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.