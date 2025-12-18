Tras conocerse su designación como rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco aseguró que su designación busca superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa que ha atravesado la institución y encaminarla hacia un proceso de construcción colectiva, sin exclusiones y con garantías para toda la comunidad universitaria.

En sus primeras declaraciones, Castillo reconoció que recibe una universidad marcada por la confrontación y la polarización, situación que afirmó será atendida mediante el diálogo y la participación de estudiantes, docentes y trabajadores.

“La designación que recae sobre mi nombre busca subsanar todas estas falencias, cerrar cicatrices y orientar la universidad hacia terrenos de construcción colectiva”, expresó.

Como primera medida, anunció que se reunirá con los sectores que actualmente mantienen la toma de la universidad y con quienes se encuentran en asamblea permanente, para transmitir el mensaje del Gobierno nacional de atender con prontitud sus demandas. Asimismo, garantizó que no se adoptarán medidas retaliatorias ni sancionatorias.

“Vamos a encontrar un marco amigable para levantar el cese de actividades, porque esta universidad tiene que permanecer con sus puertas abiertas”, enfatizó.

El rector designado por periodo de un año informó que activará una mesa institucional, con acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, que funcionará como un consejo consultivo permanente. Este espacio estará integrado por representantes académicos, estudiantiles, profesionales y de los trabajadores, y acompañará de manera continua las decisiones de la rectoría.

Frente a la preocupación de estudiantes y familias, el rector confirmó que las ceremonias de grado están garantizadas para realizarse este viernes: “Los grados van, mañana hay ceremonia. Nuestros egresados saldrán con sus diplomas y reconocimientos tal como está previsto”.

Sobre la reactivación de las actividades académicas, explicó que se definirá una reprogramación con el Consejo Académico, asegurando que no habrá afectaciones graves.

“Vamos a regresar a la normalidad académica sin trauma, sin perjuicio y garantizando los dos semestres reglamentarios del próximo año”, indicó.

“No estoy sancionado”

Finalmente, el rector desmintió versiones sobre una supuesta sanción de la Procuraduría en su contra por 10 años, aclarando que dicha decisión fue apelada y revocada en segunda instancia.

“No existe ninguna sanción vigente. No tengo asuntos disciplinarios ni fiscales pendientes. Esa sanción fue absolutamente derogada”, concluyó.

Motivaciones del Gobierno nacional

Melissa Obregón, delegada de la Presidencia de la República en el Consejo Superior de Uniatlántico, señaló que la decisión de designar a Castillo responde a la inestabilidad que durante meses ha afectado la prestación del servicio educativo y ha puesto en riesgo la normalidad académica de la universidad.

“Reconocemos en el profesor Rafael Castillo a un hombre defensor de la educación pública, conocedor de la Universidad del Atlántico y con experiencia administrativa y financiera”, afirmó Obregón.

La delegada explicó que el cargo tendrá una duración de un año, tiempo durante el cual Castillo Pacheco deberá subsanar las medidas preventivas y la vigilancia especial impuestas por el Ministerio de Educación, así como liderar un proceso de diálogo con estudiantes, docentes y trabajadores.

Uno de los principales retos del rector transitorio será restablecer la normalidad académica y garantizar que más de mil estudiantes que se encuentran a la espera de su título puedan culminar su proceso de grado.

“La tarea implica abrir la universidad, generar espacios de diálogo con los estudiantes y con los profesores que han estado en asamblea permanente, para que la institución retome su rumbo y vuelva a ser la luz de la región Caribe”, cerró.