Este lunes 8 de diciembre se registró una emergencia en el municipio de Dabeiba, Antioquia, luego de que una gigantesca roca cayera sobre una vía, aplastando una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando un hombre se desplazaba junto a otro en su motocicleta. Por fortuna tanto el conductor como el parrillero resultaron ilesos ante lo que pudo haber sido una tragedia.

La escena quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona. En el video puede observarse el momento exacto en el que varias motos se desplazaban por la vía, y de repente se frenaron, logrando esquivar la enorme piedra segundos antes de que cayera sobre ellos.

Aunque no hubo muertos ni heridos, más que el daño casi total de una de los vehículos, la emergencia ocasionó que se cerrara la vía principal de este municipio ubicado en el occidente antioqueño.