La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que fue judicializado José Ignacio Bustos Ruiz, alias Zarco, señalado integrante de la estructura ‘Ismael Ruiz’ de las disidencias de las FARC, debido a que sería el responsable de una ola de homicidios en Tolima que dejó 13 personas muertas, entre ellas un firmante de paz.

“Los crímenes se registraron en San Antonio, sur del departamento, entre 2023 y 2024, y estarían relacionados con intimidaciones a la población civil por oponerse al actuar y presencia del grupo ilegal en la región, y disputas con otras estructuras armadas por el control de las rentas ilícitas”, indica el reporte.

El ente acusador precisó que uno de los hechos que se le atribuye es el asesinato del firmante de paz, Cenober Aguiar Mayor, perpetrado el 29 de octubre de 2023, en la vereda Diamante de San Antonio.

“En el curso de la investigación se estableció que Bustos Ruiz se habría trasladado a un establecimiento de comercio donde se encontraba dormida la víctima y propinado varios disparos. Posteriormente, le causó la muerte a un hombre que se encontró en la huida”, se lee.

Asimismo, alias Zarco estaría involucrado en el homicidio de un integrante de la población Lgbtiq+, José Manuel Céspedes Tique, en hechos ocurridos el 7 de agosto de 2023.

De igual manera, el organismo de investigación penal informó que el sujeto sería uno de los encargados de transportar armamento a las diferentes estructuras del autodenominado frente ‘Ismael Ruiz’ y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública y los líderes sociales.

Ante las evidencias, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.