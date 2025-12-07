Tanto el procurador Gregorio Eljach como la defensora del pueblo, Iris Marín, rechazaron este domingo el atentado perpetrado en las últimas horas en Balboa, Cauca, que dejó 13 personas heridas.

“El procurador general, Gregorio Eljach, rechaza categóricamente el atentado terrorista en Balboa, Cauca, cerca de una estación de @PoliciaColombia, que dejó 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años”, se lee en el mensaje publicado en las redes sociales por el Ministerio Público.

“La justicia y toda la institucionalidad deben actuar de inmediato para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos ante estos hechos criminales”, agregó Eljach Pacheco.

A su vez, Marín expresó que “una vez más el Cauca sufre las consecuencias de una guerra injustificada. La detonación de una moto bomba en el casco urbano de Balboa, cerca de la estación de Policía, dejó alrededor de 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años”.

Indicó la jefa de la entidad del Ministerio Público que “en este municipio hacen presencia al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco, que han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento”.

“Este atentado constituiría una nueva infracción al derecho internacional humanitario, en particular por desconocer el principio de distinción, que obliga a proteger y respetar a la población civil”, concluyó la defensora.