La juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Aida Merlano a 42 meses de cárcel (3 años y 5 meses), por su fuga desde un consultorio odontológico en Bogotá, el 1 de octubre de 2019.

Lea también: Zulma Guzmán, la empresaria señalada de la muerte de dos menores envenenadas con talio en frambuesas

Ya en septiembre de 2024, Merlano Rebolledo había aceptado que mientras se encontraba presa por el escándalo de la Casa Blanca se fugó por la ventana de la clínica odontológica. Con su confesión buscaba un preacuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena a cambio de aceptar los cargos.

“Nunca he pretendido no responder por mis delitos, antes por el contrario resarcir a la justicia y colaborar con la misma”, dijo para ese entonces Merlano en la audiencia preparatoria de juicio.

Lea también: Un policía estaría detrás del hurto en joyería de Bucaramanga que habría sido cometido por ‘Los Costeños’

La fuga de la exparlamentaria, hoy presa, fue cinematográfica y quedó captada en las cámaras de seguridad de la zona. En el material audiovisual se ve como se tira desde el segundo piso del consultorio ayudada por una soga, cae al piso y un supuesto domiciliario en motocicleta la espera para luego llevársela y así sellar el escape.

Luego de un tiempo, Aida apareció en Venezuela donde también fue recluida. En marzo de 2023 regresó al país para purgar su sentencia por compra de votos en un caso inédito en el país ya que se convirtió en la primera congresista condenado por este delito en el país.

Lea también: Nuevos detalles de la llamada entre Trump y Maduro: el mandatario venezolano pidió quedarse con 200 millones de dólares

Merlano, privada de la libertad en un batallón castrense, ha sido condenada en dos procesos por la Corte Suprema de Justicia, ambos por delitos electorales.

Y su hija, la influencer Aida Victoria Merlano, también fue sentenciada por el Tribunal Superior de Bogotá a 13 años de cárcel por favorecerla en la fuga y usar a su hermano menor de edad para ello.