El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria de un producto para el cabello de alta demanda en el país. Se trata del ‘Tratamiento Alisador’ de la marca Lionel’s Cosmetics S.A.S, el cual tendría ingredientes que no fueron notificados a la entidad.

La decisión fue difundida en la Alerta N.º 351-2025, emitida el 24 de noviembre de 2025 por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.

Ante esto, la entidad ordenó el retiro inmediato del mercado de producto capilar de lote 0670625, el cuya composición química no coincidía con la fórmula declarada al momento de solicitar el registro.

La alerta fue emitida luego de recibir varias denuncias ciudadanas y de acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por sus funcionarios.

Tras este hallazgo el ‘Tratamiento Alisador’ se calificó como “producto alterado” bajo la legislación vigente (Decisión 833 de 2018 y Decreto 219 de 1998).

A raíz de esta alerta, el Invima impuso la suspensión de la notificación sanitaria obligatoria (NSO) del producto y la suspensión temporal de todas las actividades de fabricación, almacenamiento, acondicionamiento, distribución y comercialización del “Tratamiento Alisador” con registro NSOC93643-19CO.

Por su parte, la entidad recomendó a los consumidores que hayan adquirido el producto suspender su uso debido a posibles riesgos para la salud, y reportar cualquier punto de venta o distribución del producto a las autoridades sanitarias.