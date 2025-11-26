Este miércoles 26 de diciembre las autoridades reportaron un nuevo atentado sobre la vía Panamericana, entre los departamentos de Cauca y Nariño, a la altura del municipio del Patía.

De acuerdo con las primeras versiones, en la zona activado un explosivo que causó daños a vehículos. Hasta el momento se desconoce si el atentado dejó víctimas fatales.

Cabe recordar que la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, hace fuerte presencia en el territorio, en el que desde hace unos años ha consolidado su control de estos corredores para la salida de droga.

Amenazas de Mordisco

El jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, reapareció la semana pasada en un video difundido en redes sociales en el que amenazó al Gobierno de Colombia por los bombardeos en los que murieron al menos 12 menores de edad reclutados por ese grupo.

“Las FARC evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadores”, dijo Mordisco en el video, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada, en el que sostuvo que los recientes bombardeos responden a una supuesta «complacencia con los gringos sedientos de sangre de niños colombianos».

Según Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, las operaciones militares han causado la muerte de “15 menores de edad” y acusó al Gobierno de “hipocresía2 por cuestionar ataques en Gaza y el Caribe mientras, según él, ejecuta acciones letales en zonas remotas del país como Guaviare y Arauca.