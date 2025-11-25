La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que este miércoles 26 de noviembre el ente acusador radicará una solicitud de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño”, dijo Camargo este martes a periodistas.

Noticia en desarrollo...