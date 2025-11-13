La Procuraduría General de la Nación informó este jueves que ha decidido abrir una investigación disciplinaria contra Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

El hecho por el que es investigado el exfuncionario tiene que ver con la presunta omisión en el pago, de más de $10 mil millones, por el suministro de maquinaria amarilla para atender la emergencia invernal en San Jacinto del Cauca, Bolívar, en 2021.

De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, Meza Galván había aportado a la Fiduciaria la Previsora S.A. la documentación requerida para que se realizaran los respectivos pagos por el suministro de los equipos.

Sin embargo, al parecer después solicitó la anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal que respaldaban dichos compromisos.

“Esta situación habría impedido la ejecución de los pagos, afectando la gestión eficiente de recursos de la UNGRD y el cumplimiento de las obligaciones con el contratista”, consideró la Procuraduría.

En ese sentido, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas con el propósito de determinar si existió una presunta ineficiencia en la etapa poscontractual del contrato.