La comunidad de Norte de Santander y las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia tras el trágico fallecimiento de Lina Victoria Peralta Ortiz, joven estudiante de enfermería, quien perdió la vida este lunes 24 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta Aspasica con La Playa de Belén.

Oriunda de Ocaña y residente en Bucaramanga, Lina se movilizaba en una camioneta Toyota Prado cuando, por causas que aún son investigadas, el vehículo se vio involucrado en un accidente que le causó heridas mortales.

Fue trasladada de inmediato al Hospital Isabel Celis, en La Playa de Belén, pero lamentablemente llegó sin signos vitales y su fallecimiento fue confirmado por galenos de turno.

En el mismo hecho resultaron heridas otras dos personas, quienes permanecen bajo atención médica, que permanecen bajo pronóstico reservado.

Lina estudiaba actualmente enfermería en Bucaramanga y anteriormente cursó Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander.

Amigos, familiares y autoridades locales han expresado su tristeza por la pérdida. Entre los mensajes de despedida, se destacan palabras de cariño para su madre, Lina, y sus abuelos, Alfonso Ortiz y Mari León, así como el reconocimiento de la alegría con la que la joven vivió y dejó huella en quienes la conocieron.