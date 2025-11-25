Un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario contra un hombre señalado de atacar con una piedra a una adulta mayor mientras dormía en Buga, Valle del Cauca.

Leer más: Petro solicitó al Consejo de Estado revocar fallo sobre sus alocuciones presidenciales

El detenido responde al nombre de Jéfferson Charria Nieves, de 36 años, quien deberá responder por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, Charria Nieves habría atacado con una piedra a la mujer cuando pernoctaba en un ‘cambuche’, el pasado 8 de marzo de 2023, en el sector de la carrilera.

No olvide leer: SIC sancionó a 10 empresas por irregularidades en promociones durante Black Friday de 2024

Debido a la brutal agresión, a víctima, de 67 años, sufrió graves lesiones en la cabeza, que le produjo la muerte.

Por estos hechos, fue emitida una orden de captura contra Charria Nieves, que se hizo efectiva el 13 de noviembre del presente año.

Lea acá: Luis Alejandro Peche, activista venezolano, exige claridad sobre atentado que sufrió en Bogotá

Unidades de la Policía Nacional lograron la captura del implicado cerca al Parque Cabal del municipio antes mencionado.

Vale mencionar que Charria Nieves rechazó los delitos imputados por la Fiscalía.