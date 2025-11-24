Un nuevo ranking dio a conocer cuán bien o mal valorados son los die presidentes que conforman los países de Suramérica, pertenecientes a la región de Latinoamérica. Por lo menos cuatro mandatarios bajaron su calificación, y otros cuatro subieron, mientras que hay uno nuevo en la clasificación.

Lea también: Niño de siete años murió en atentado contra supuesto capo del Clan del Golfo en Sabanalarga

CB Consultora Opinión Pública fue la encargada de la encuesta que coloca al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, como el mejor valorado con 51,7 % de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 48,5 %; y cierra el podio Javier Milei, de Argentina, con 47,2 % de aprobación.

CB Consultora Opinión Pública

“En el otro extremo, los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son: Nicolás Maduro, de Venezuela, en el último lugar con 21,4 % de imagen positiva; seguido por José Jerí, de Perú, con 32,5 %; y Gustavo Petro, de Colombia, con 36,7 % de aprobación”, destacó la firma encuestadora.

Lea también: Colombiana secuestrada en Ecuador fue rescatada gracias a un mensaje de ayuda que le envió a su madre

En cuanto a las variaciones respecto a la medición anterior de la consultora, el Jefe de Estado que más creció en su imagen positiva fue José Jerí, de Perú, con un incremento de +2,9 %. En cambio, Gabriel Boric, de Chile, registró la mayor caída en el mes, con una disminución de -3,0 % en su valoración, según dejan ver los datos.

En lo que tiene que con el mandatario colombiano, Petro, comparado con la medición del mes de octubre (38,1 %), bajó -1,4 % en su valoración de imagen positiva. Esto evidencia una disminución drástica si lo comparamos con el inicio de su mandato cuando su valoración positiva rebosaba el 50 % en todas las encuestas.

Lea también: Alcalde de Yarumal da detalles sobre los 19 menores que fueron rescatados de una secta judía ultraortodoxa

Cabe destacar que la encuesta fue realizada a una muestra de 1.188 personas entre el 11 y 16 de noviembre en Colombia y que dejó como resultado detallado los siguientes números: percepción muy mala, 33.1 %; percepción mala, 26.7 %; percepción buena, 20.2%; percepción muy buena, 16.5 %; no sabe no responde, 3.5 %.

CB Consultora Opinión Pública