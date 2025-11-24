Cristian David Céspedes, alcalde de Yarumal, informó que el municipio colaboró en un operativo que resultó en la aprehensión de nueve adultos y 19 menores vinculados a una secta, acción liderada por Migración Colombia y respaldada por el Gáula Militar, la Policía Judicial y el ICBF.

Lea más: ¿Qué es la secta judía Lev Tahor, de la cual rescataron a 17 menores en Antioquia?

Según el mandatario, el grupo se encontraba “de paso” por el municipio y su captura fue posible gracias a un seguimiento previo del CTI desde su ingreso al país.

Asimismo, el alcalde explicó que la ubicación geográfica de Yarumal, como punto de tránsito hacia más de cuarenta municipios, facilitó la detección del grupo. “Se les venía siguiendo la pista hacía bastante tiempo”, expresó, resaltando que el operativo permitió el restablecimiento de los derechos de los menores involucrados.

Céspedes, aseguró que no existen antecedentes de permanencia de este grupo en la localidad y que los reportes iniciales indican que llegaron apenas días antes, lo que activó los protocolos de alerta de las autoridades.

Ver más: Rescatan a 17 menores de una secta judía ortodoxa: cinco de ellos tenían circular amarilla de Interpol

Entre los aprehendidos hay personas provenientes de Estados Unidos, México, Guatemala y Colombia, precisó. Los menores fueron trasladados por el ICBF a Medellín.

A su vez, añadió que no se reportaron abusos y aclaró que el operativo no se originó por un hecho en flagrancia, sino en el marco de una investigación relacionada con el ingreso irregular de los menores al país.

Durante el proceso de restablecimiento de derechos se han implementado acompañamientos psicosociales y valoraciones médicas siguiendo los protocolos del ICBF, según el mandatario.

Migración C Imagen del momento del operativo de Migración Colombia.

El grupo se alojaba en un hotel sobre la vía a la Costa, un punto habitual de tránsito. Aunque no se observaron comportamientos sospechosos, la Alcaldía reforzará los protocolos con los establecimientos para verificar el ingreso de menores, especialmente extranjeros.

Lea también: “Estados Unidos había advertido sobre presuntos vínculos del general Huertas con grupos armados”: Daniel Palacios

Finalmente, el alcalde señaló que el ingreso del grupo al país se dio mediante migración irregular y destacó que Yarumal no es un municipio fronterizo, por lo que la situación se relaciona con su tránsito por el territorio y no con un asentamiento permanente.

“Colombia tiene unas fronteras que no tienen el control debido” y que será Migración Colombia quien entregue detalles de ese proceso.

En otro tema, Céspedes alertó sobre la afectación vial en la troncal de la Costa, que permanece cerrada por ocho días tras la captura de un integrante de un grupo armado. Solicitó al Invías la apertura, al menos de un carril, para mitigar el impacto económico y pidió mantenimiento permanente y mayor seguridad en la zona.