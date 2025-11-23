Migración Colombia informó este domingo 23 de noviembre que lideró un operativo en Yarumal, Antioquia, para rescatar a 17 menores de edad de la secta judía ultra ortodoxa Lev Tahor.

Leer también: Capturan a profesor que habría abusado de cinco menores de entre 6 y 9 años

La operación, que contó con la intervención del Gaula Militar Oriente, se desarrolló luego de que la entidad recibiera reportes sobre la presencia irregular de los menores en el país y posibles riesgos para su integridad.

El operativo se realizó en un hotel del municipio en mención ubicado en la vía que comunica Antioquia con la Región Caribe. Las autoridades hallaron 26 personas extranjeras: nueve adultos y 17 menores, todos vinculados a la secta.

Migración detalló que cinco de los menores rescatados, con nacionalidad canadiense, estadounidense y guatemalteca, aparecían con circular amarilla de Interpol, que es una alerta que se emite por desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.

También se conoció que las familias que integraban el grupo, unas siete en total, habían ingresado a territorio colombiano el 22 y el 23 de octubre desde Nueva York, Estados Unidos.

En el procedimiento también participaron representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Los integrantes del grupo, según informó Migración, fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.

Importante: ¿Se acaban los tours turísticos en helicóptero en la Piedra del Peñol?: Consejo de Estado tomó una decisión al respecto

“Sobre algunos de sus miembros existen alertas de agencias homólogas relacionadas con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de esa comunidad por secuestro y explotación sexual infantil. La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”, declaró al respecto, Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.