Las autoridades capturaron a un profesor que supuestamente abusó sexualmente de, por lo menos, cinco alumnos de un colegio, en hechos ocurridos en Leticia, capital del Amazonas.

Lea también: Fuerte choque entre motocicleta y taxi en Puerta Dorada deja dos heridos: una mujer sufrió trauma craneoencefálico

Las víctimas identificadas hasta el momento, cuatro niñas y un niño de entre seis y nueve años de edad, participaron en una jornada de prevención de delitos sexuales organizada por el centro educativo y pusieron en conocimiento las agresiones que “presuntamente soportaron” por parte del docente en septiembre y octubre de este año, informó este domingo la Fiscalía.

Los relatos de los niños indicaban que López aprovechó su condición de profesor y la “autoridad que ejercía sobre los alumnos para realizar actos en contra de su formación sexual”.

Lea también: Al menos siete presos se fugaron del CAI Hipódromo en Soledad

El hombre fue capturado en Leticia por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) y la Policía.

Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Lea también: Joven motociclista muere tras perder el control y chocar contra una rampa en El Bosque

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó en la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez, realizada en Bogotá en noviembre del año pasado, que al menos un niño o niña muere en el mundo cada cuatro minutos por un acto de violencia.

Según las cifras de esta organización, al menos 90 millones de niños y niñas vivos han sufrido violencia sexual, mientras que 650 millones de mujeres fueron víctimas de abusos en su infancia, de las cuales más de 370 millones sufrieron violaciones o agresiones sexuales.