La Contraloría informó este lunes en un comunicado que detectó hallazgos fiscales por $4.161 millones, por presuntas irregularidades en la compra del predio ‘La Grosería’, ubicado en Chimichagua, Cesar.

“El predio ‘La Grosería’ se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble. Pese al conocimiento previo de esta situación, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, procedió con la compra del predio”, indicó el ente de control fiscal.

Así mismo, advierte el informe, la compra de este bien no se ajustó a los criterios técnicos exigidos para la compra de predios rurales con fines de acceso progresivo a la tierra

“Esto generó un impacto negativo en la eficiencia técnica y económica, al haber adquirido la ANT un predio con el fin de adjudicarlo sin cumplir los requisitos mínimos establecidos, lo que constituye un uso inadecuado de los recursos públicos destinados al cumplimiento del Acuerdo de Paz, específicamente en el componente de Reforma Rural Integra”, concluyó la Contraloría.

