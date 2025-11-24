El pasado sábado 22 de noviembre hubo un grave accidente de tránsito en Medellín que causó estragos en plena vía y dejó múltiples vehículos afectados.

Procuraduría abrirá investigación contra funcionarios del gobierno Petro por nexos con disidencias de Calarcá

“Niega relación con disidencias”: Director de la DNI sobre Wilmer Mejía, señalado por nexos con alias Calarcá

Colpensiones aclara quiénes tienen derecho a la mesada 13 en el sistema de pensiones

Los reportes oficiales apuntaron a que una volqueta que descendía por la Loma de Robledo habría perdido los frenos, desencadenando una colisión en cadena que terminó involucrando al menos 12 vehículos.

El siniestro ocurrió en la carrera 80 con calle 65, en sentido norte–sur, cuando el vehículo de carga, que transportaba cerca de 17 toneladas de material, avanzaba a gran velocidad sin posibilidad de detenerse.

X @BLUAntioquia Volqueta perdió el control y se llevó a más de 10 carros

La Secretaría de Movilidad confirmó que tres personas resultaron heridas. Entre los afectados se encuentran el conductor de un bus y dos ocupantes de un automóvil que quedó prácticamente desintegrado tras el impacto.

Videos captados por transeúntes muestran la angustiosa escena pues motociclistas y peatones intentaron sacar a un conductor atrapado entre los hierros retorcidos de su carro.

Una volqueta que transportaba 17 toneladas de material perdió los frenos en el sector la Loma de Robledo, a la altura de la calle 80 con carrera 65, provocando un aparatoso accidente de tránsito que dejó 3 heridos. Además se llevó por delante 12 vehículos, entre estos dos buses y… pic.twitter.com/grBPgYDRy7 — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 22, 2025

En otras imágenes se observa cómo un bus es arrastrado metros abajo hasta terminar en un lote cercano, mientras varios carros fueron lanzados contra postes de energía que terminaron derrumbados sobre la vía.

Uno de los videos evidencia incluso que la volqueta avanzó varios kilómetros con un vehículo incrustado en su parachoques delantero.

Grave accidente de tránsito en Medellín: por lo menos seis vehículos sufrieron daños, al parecer, por la embestida de una volqueta que habría perdido el control en el sector Robledo. Autoridades se dirigen al lugar para determinar el estado de los ocupantes de los vehículos. pic.twitter.com/MZILs8zOkY — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 22, 2025

Quienes presenciaron el accidente expresaron su asombro por la magnitud del recorrido de la volqueta. “Se lo arrastró desde allá. El man de la volqueta se arrastró ese carro desde por allá hasta acá. Ahí dejó los escombros”, dijo una personas.

Durante la tarde, los organismos de socorro permanecieron en el sitio atendiendo a los heridos y retirando los vehículos involucrados. Las labores generaron un fuerte congestionamiento vial en el sector, que se mantuvo durante horas.

Este es el momento en el que una volqueta sin frenos embistió a 12 vehículos en el Noroccidente de Medellín. Tres personas permanecen recuperándose en centros asistenciales de la ciudad #VocesySonidos pic.twitter.com/qeRb5P3nzY — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 23, 2025

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, informó que ya se adelantan los procesos técnicos y legales para esclarecer las causas exactas del hecho.