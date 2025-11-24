Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, conocido en primicia por La FM, revela que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se hacen pasar por ‘cazatalentos de fútbol’ para atraer a menores y después reclutarlos.

El informe señala que grupos armados como la estructura Jaime Martínez engañan a los menores con falsas promesas deportivas, a través de las redes sociales, implementando esta nueva modalidad de reclutamiento.

Las investigaciones indican que estas organizaciones criminales los convocan a falsos torneos de fútbol y luego los terminan amenazando y obligando a integrar sus estructuras delincuenciales.

Según el medio antes citado, esta práctica criminal está siendo usada en departamentos como el Valle del Cauca, donde varios menores han sido engañados con la promesa de convertirlos en futbolistas profesionales, por medio de fichajes internacionales que les cambiarían su futuro económico.

“Los grupos armados ilegales ofrecen a los menores falsas promesas deportivas, convocándolos a torneos de fútbol donde presuntos cazatalentos extranjeros harán presencia para vincularlos a equipos profesionales fuera del país, convertir a los menores de edad en futbolistas profesionales. Y por medio de fichajes internacionales asegurar su futuro deportivo”, señala el informe de la Fiscalía de la JEP.

Asimismo, la Fiscalía de la JEP determinó que “los grupos armados ilegales aprendieron a sacar ventaja de los algoritmos y las regulaciones para evitar el bloqueo de Meta y Tik Tok a la hora de mostrar contenido que sea atractivo para la vinculación de menores”.

“Para evadir los filtros y algoritmos de TikTok, que bloquean términos como “FARC”, emplean estrategias de camuflaje: utilizan apellidos de los frentes como nombres de usuario (“Ramos”, “Martínez”, “Urias” “Patiño“) o siglas como JM (Jaime Martínez) y EP (Ejército del Pueblo)”, añade el informe de la JEP, conocido por La FM.