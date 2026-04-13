La comunidad internacional se unió en un solo mensaje de rechazo por las amenazas e intimidaciones que este fin de semana recibieron los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Como se sabe, en redes sociales circularon imágenes de los aspirantes presidenciales acompañadas de coronas fúnebres y mensajes como “descanse en paz”, lo que generó una ola de rechazo entre otros candidatos y distintos partidos políticos.

Al respecto, la comunidad internacional también reaccionó y encendió las alertas del Estado para que se proteja la seguridad de los participantes de esta carrera electoral.

“Rechazo firmemente las recientes amenazas contra candidatos y candidatas presidenciales. Insto al Estado a garantizar seguridad de todos los participantes en el proceso electoral y a proteger el libre ejercicio de la política. Elecciones libres son fundamentales para la paz en Colombia”, afirmó Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Rechazo firmemente las recientes amenazas contra candidatos y candidatas presidenciales. Insto al Estado a garantizar seguridad de todos los participantes en el proceso electoral y a proteger el libre ejercicio de la política. Elecciones libres son fundamentales para la paz en 🇨🇴 — Miroslav Jenča (@JencaMiroslav) April 13, 2026

Sedes diplomáticas en el mundo también se unieron al llamado de rechazo. La embajadora alemana Martina Klumpp respaldó el llamado de la Defensoría para exigir garantías democráticas en medio de la contienda electoral.

“Todos debemos unirnos en un clamor unísono por una democracia sin violencia”, señaló.

Por su parte, la embajada de Canadá sostuvo que la participación política en el país debe ser “sin miedo y con plenas garantías”.

Llamado de la Defensoría

A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas de la dirigente política, e hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables y determinar los riesgos que enfrenta la candidata.

Además, insistió en que ningún ciudadano debe ser objeto de amenazas o intimidaciones por ejercer participación política, al tiempo que pidió reforzar la protección a las mujeres que participan en escenarios electorales.