El pasado domingo 12 de abril se reportó la desaparición de siete personas en el cerro de Monserrate, un reconocido atractivo turístico y religioso de Bogotá.

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Desde ese momento, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, junto a Defensa Civil, Gestión del Riesgo del Distrito y la Policía, inició la búsqueda por tierra y aire, sobrevolando la zona con drones.

Sin embargo, no había pistas de los extraviados hasta la mañana de este lunes cuando fueron hallados, alrededor de las 8:00 a. m.

Según las autoridades, el último contacto con el grupo se había registrado el domingo en horas de la mañana, a las 11:00 a. m., cuando le comunicaron a un familiar que estaban en el templo: la Basílica del Señor Caído.

De acuerdo a la Policía, la idea del grupo era tomar un sendero hacia el sector de Caracas y en ese momento desaparecieron.

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Tras la intensa búsqueda día y noche, finalmente las autoridades los encontraron este 13 de abril, e indicaron que, al parecer, estaban refugiados en una cueva del lugar turístico de Bogotá.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con detalles sobre el hallazgo de las personas que estaban desaparecidas, entre ellas cuatro menores de edad, ni su estado de salud.