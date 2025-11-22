Tres meses después del hallazgo del cuerpo sin vida del menor de 16 años, identificado como Harold Aroca, las autoridades lograron la captura de un segundo implicado en el crimen, registrado en Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó sobre la detención del presunto responsable del asesinato del adolescente que fue encontrado el pasado 10 de agosto en el sector de Los Laches, cinco días después de su desaparición.

De acuerdo con el mandatario, se trata de alias Chará, quien tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura.

"Segundo capturado por el homicidio de Jarol Aroca. Uniformados del CAI Laches capturaron a alias Chará, presunto responsable del asesinato del joven Jarol Aroca. Alias Chará tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura. Con esta, ya son dos los capturados por el homicidio de Jarol Aroca.", escribió Galán desde su cuenta de X.

Segundo capturado por el homicidio de Jarol Aroca.



Uniformados del CAI Laches capturaron a alias "Chará", presunto responsable del asesinato del joven Jarol Aroca.



Alias "Chará" tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 22, 2025

Por este crimen también fue capturado Anderson Santiago Pinzón, como uno de los presuntos implicados en el crimen del adolescente.

El 10 de agosto se conoció un video en el que se observa a cinco hombres intimidando al joven, mientras uno de ellos portaba un arma de fuego. En las imágenes se evidencia el momento en que el menor, que se dirigía a un entrenamiento de fútbol, en la localidad de Santa Fe, fue acorralado por sujetos y subido a un vehículo.

Con apenas 16 años, Harold Andrés García Aroca fue arrebatado de su hogar y de su barrio, Los Laches, en #Bogotá. Su secuestro quedó registrado en videos que dejan en evidencia a los responsables. Su madre, angustiada, buscó ayuda en la Policía y en las autoridades del Distrito,… pic.twitter.com/ktjMCSGwgj — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) August 11, 2025

Justamente, esta grabación fue clave para que agentes de la Fiscalía General de la Nación, examinaran el sector en que desapareció en menor de edad que cursaba octavo grado en el colegio.

En su momento, se conoció que tras la denuncia por desaparición sobre Harold Aroca, su madre, Carolina García Clavijo, recibió un mensaje a su cuenta de Facebook en la que le indicaban el lugar en que debía buscar a su hijo.

“Búsquelo por el bosque”, decía el mensaje. Hasta dicho lugar, en el que queda el Acueducto de Bogotá, la mujer llegó y encontró el cuerpo del menor con un mensaje que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”.

En su momento, el coronel Luis Carlos Torres, reveló las primeras hipótesis, el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes que habrían instrumentalizado al menor.

Sin embargo, otra versión investigada apunta a que Harold habría sido testigo del asesinato de Diego Mesa, un hombre que cumplía condena por tráfico de estupefacientes en prisión domiciliaria y que fue ultimado en una cigarrería del sector.

Según reveló El Tiempo, se indaga por qué Mesa estaba fuera de su residencia y si tenía nexos con la banda Los Parejo, estructura que controla el microtráfico y el sicariato en Santa Fe y La Candelaria.

“Lo que llama la atención es que Mesa estaba en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de dos años por tráfico de estupefacientes en una residencia de Los Laches. Sin embargo, las autoridades indagan por qué se encontraba fuera de su domicilio en el momento de su asesinato y si tenía algún nexo con la banda Los Parejo, quienes controlan el tráfico de estupefacientes y sicariatos en la localidad de Santa Fe y La Candelaria”, reveló el medio.

El padre del adolescente, Hermes Aroca, rechazó cualquier vínculo de su hijo con grupos criminales. “A él lo cogió esa gente fue por represalias de eso. Él se enteró de que habían matado a ese otro muchacho el domingo, no sé por qué lo dijo, si en broma o qué, y que tenía idea de quién había matado ese muchacho. Pero ese domingo estuvo todo el día conmigo”, aseguró.

Hermes recalcó que Harold era un niño inocente, dedicado a jugar fútbol, y que lo ocurrido resulta inexplicable, “mi hijo no tenía problemas con nadie. Yo no reconozco a ninguno de los hombres del video”.