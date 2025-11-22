Miguel Ayala, hijo del reconocido artista de música popular Giovanny Ayala, permanece secuestrado desde el pasado 18 de noviembre, cuando fue retenido en un tramo de la vía Panamericana, en jurisdicción del departamento del Cauca. El joven, de 21 años, viajaba por la vereda El Túnel cuando hombres armados lo obligaron a detenerse.

Según las autoridades, Miguel se dirigía hacia Palmira para abordar un vuelo con destino a Bogotá, luego de cumplir una presentación en Popayán. En el mismo hecho también fue secuestrado su mánager, Nicolás Pantoja.

Las primeras pesquisas apuntan a que los dos fueron retenidos por integrantes de la estructura Jaime Martínez, que tiene presencia en esa zona del país.

Desde que se difundió la noticia, Giovanny ha utilizado sus redes sociales para suplicar por la liberación de su hijo. Este sábado 22 de noviembre difundió un video en el que asegura que su familia está “destrozada”.

“Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños, no es rebelde, es un niño, un joven, lleno de sueños. Junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña 24/7”, expresó al insistir en que ambos solo buscaban compartir su música con las comunidades más alejadas.

Ayala también hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que disponga todas las capacidades de las autoridades con el fin de lograr el retorno seguro del joven.

“Como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, Policía, Sijín. Por favor, el pronto regreso de mi hijo”, manifestó.

Las autoridades confirmaron que el vehículo en el que se desplazaban las víctimas fue rodeado por dos motocicletas y un carro. Posteriormente, los hombres fueron obligados a desviarse hacia una zona rural conocida como Las Tres Margaritas.

“Los ciudadanos que se movilizaban en un vehículo de plataforma, después de haber realizado presentaciones en el municipio de Popayán, en establecimientos de comercio, son interceptados en el sector rural de El Túnel por delincuentes armados del frente Jaime Martínez”, indicó el coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.