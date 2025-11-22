Bogotá vivió una tarde caótica el pasado viernes 21 de noviembre tras un aguacero de gran intensidad acompañado de granizo que generó múltiples emergencias en varias zonas de la ciudad.

Este fenómeno climático inició antes de la 1:00 p.m., pero sorprendió a habitantes de localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, donde algunas calles quedaron totalmente cubiertas por una capa blanca de hielo.

El Idiger confirmó que los fuertes caudales de agua provocaron encharcamientos considerables en importantes corredores viales.

A esta hora llueve con fuerza y cae granizo en el norte de Bogotá. Cuéntenos cómo está la situación en su zona.



A esta hora llueve con fuerza y cae granizo en el norte de Bogotá. Cuéntenos cómo está la situación en su zona.

Además, en la Avenida El Dorado con Avenida Rojas se reportó la caída de varios árboles, lo que obligó a las autoridades a pedir a los conductores evitar estos sectores y circular con precaución.

Hacia las 6:30 p.m., el alcalde Carlos Fernando Galán informó que los organismos de emergencia habían atendido 18 inundaciones y la caída de 12 árboles, principalmente en Barrios Unidos y Chapinero.

#IMPRESIONANTE 🌧 Imágenes del fuerte aguacero que cayó sobre varias zonas de Bogotá, con reportes de granizo en el norte de la ciudad. Las condiciones meteorológicas generaron una emergencia en el arpto/El Dorado, donde se activaron protocolos por la intensidad de la tormenta.

A pesar de los daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Los niveles de lluvia fueron especialmente altos. De acuerdo con reportes del Ideam, en Barrios Unidos se registraron 62.5 mm, mientras que en Suba el acumulado superó los 30 mm, cifras que explican la magnitud de las afectaciones.

El sistema de transporte masivo también se vio impactado. TransMilenio indicó que, por seguridad, toda la flota tuvo que reducir la velocidad, lo que generó mayores tiempos de espera y congestión en varias estaciones.

#Noticias | Fuerte granizada generó inundaciones en varias vías principales de Bogotá

En el caso del TransMiCable, la operación fue suspendida temporalmente en Ciudad Bolívar debido al clima. No obstante, el servicio se restableció sobre las 3:00 p.m.

Uno de los puntos más afectados por las lluvias fue el aeropuerto El Dorado, donde nuevamente se presentaron filtraciones y empozamientos en diferentes zonas.

Esto es en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con las intensas lluvias de este viernes en la ciudad

El operador OPAIN explicó que los sistemas de drenaje se vieron sobrepasados por la fuerte granizada, lo que provocó acumulación de agua en áreas internas del terminal aéreo.