Migración Colombia reportó que cuatro viajeros procedentes de Estados Unidos fueron inadmitidos después de presentar respuestas inconsistentes y elementos que apuntaban a posibles actividades de turismo con fines de explotación sexual en el aeropuerto José María Córdova, en Medellín.

Leer más: General José Henry Pinto renunció a la dirección de la Aeronáutica Civil

En medio de los controles migratorios, los funcionarios detectaron que los viajeros no lograban justificar de manera coherente los motivos de su visita. Asimismo, a uno de los ciudadanos estadounidense se le encontró en su equipaje una cantidad inusualmente de preservativos y artículos sexuales.

En total transportaba casi 100 condones, lo que indicó a las autoridades que tenía intenciones de realizar turismo sexual, por lo que inmediatamente se fue inadmitido.

Lea además: Procuraduría confirma suspensión e inhabilidad por seis meses contra ex alcalde de Medellín Daniel Quintero

Los cuatro viajeros fueron retornados en los vuelos asignados por sus aerolíneas. Tres de ellos regresaron en el vuelo hacia Ciudad de Panamá y otro viajó de retorno en vuelo de American Airlines hacia Miami.

#𝙀𝙨𝙉𝙤𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖 | Cuatro nuevos estadounidenses inadmitidos en el @AeropuertoMDE por @MigracionCol, ratifican la fuerte ofensiva de la entidad contra el turismo con fines de explotación sexual.



Lee los detalles en nuestro comunicado de prensa 👇🏼https://t.co/84UGFaGMTx pic.twitter.com/oYK6iegPE9 — Migración Colombia (@MigracionCol) November 21, 2025

Sobre esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció a las autoridades por su labor y afirmó que desde el 2024 hasta lo que va corrido del 2025 ha sido inadmitidas 102 personas.

“Gracias al trabajo y compromiso articulado de Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, acaba de ser inadmitido otro ciudadano con pasaporte de Estados Unidos que pretendía ingresar, desde Panamá, a Medellín para realizar actividades sexuales.”, escribió desde su cuenta de X.

Lea también: Colombia, España y otros países adhieren a un compromiso para abandonar los hidrocarburos

“Ya son 102 personas inadmitidas desde el 2024 y en lo que va corrido del 2025. Aquí protegemos a nuestros niños.”, añadió.

🚨Go home!



Gracias al trabajo y compromiso articulado de Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, acaba de ser inadmitido otro ciudadano con pasaporte de Estados Unidos que pretendía ingresar, desde Panamá, a Medellín para realizar actividades sexuales.



Ya son 102… pic.twitter.com/1JDALRxaIN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 21, 2025

Por su parte, la directora general de Migración, Gloria Esperanza Arriero, afirmó: “en los últimos meses hemos fortalecido nuestros controles y los resultados son contundentes. No permitiremos que Colombia sea destino para quienes representen una amenaza para la niñez. Nuestra lucha contra la explotación sexual de Niños, Niñas, Adolescentes y mujeres es absoluta y permanente”.