El Brigadier General José Henry Pinto Rodríguez presentó su renuncia al cargo de Director General de la Aeronáutica Civil de Colombia, en una decisión de carácter personal que ya fue puesta en manos del presidente Gustavo Petro.

Según la entidad, Pinto Rodríguez continuará al frente de la Aerocivil “hasta que el Primer Mandatario de los colombianos la acepte”, se lee en el comunicado.

Durante su tiempo en la Dirección, el oficial retirado lideró algunos de los desarrollos más representativos del sector aeronáutico reciente. La Aerocivil destacó que, bajo su conducción, se fortaleció la conectividad aérea del país, la modernización de la infraestructura y capacidad operativa de los aeropuertos nacionales.

Asimismo, resaltaron su compromiso con la planificación y la visión estratégica. “El B.G. (R.A.) José Henry Pinto Rodríguez se ha destacado por el compromiso, la dedicación y la visión estratégica con la que está impulsando proyectos clave para mejorar la movilidad del país”, añadió la Aerocivil.

Pinto Rodríguez asumió la dirección de Aerocivil en mayo de 2025, en medio de cuestionamientos relacionados con su participación en la firma de aviación Transpacíficos, en la que tenía un 12% de participación desde 2015.

La sociedad contaba también con la presencia de Danilo Chávez, con el 32% de la empresa, quien fue denunciado por la DEA por operaciones irregulares de transferencias de dinero provenientes de Panamá, Venezuela y Rusia hacia Estados Unidos, sin contar con las licencias correspondientes.

Finalmente, la entidad reiteró que continuará su trabajo en favor de la seguridad aérea, uno de los pilares de la administración saliente. “Seguiremos trabajando porque la seguridad operacional sea un intangible no negociable”.