La familia del cantante de música popular colombiana Giovanny Ayala no pasa por un buen momento luego de que se conociera que en la noche de este martes 18 de noviembre fue secuestrado Miguel, el hijo menor del intérprete.

La información preliminar señala que Miguel fue secuestrado, junto a otras personas, mientras se movilizaban desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Miguel Ayala venía de una presentación el fin de semana en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo.

Ante la noticia, que ya se lee en la mayoría de los medios de comunicación colombianos, Giovanny se pronunció con unos mensajes por medio de sus redes sociales.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, se lee en parte del mensaje.

Agregó: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”.

Sobre el secuestro se conoció que Miguel Ayala fue interceptado por hombres fuertemente armados, exactamente en el municipio de Piendamó, a eso de las 7:00 de la noche. Los hombres también se llevaron al mánager del también cantante.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer lo sucedido y dar con el paradero de Ayala y su compañero.