Una explosión sacudió la avenida Ciudad de Cali cerca de las 10:00 p. m. del pasado sábado 15 de noviembre, cuando fue lanzada una granada contra la estación de Policía Los Mangos, ubicada en el oriente de la ciudad.

Leer más: La “lujosa” vida de Verónica Alcocer en Estocolmo: se codea con millonarios y asiste a clubes privados, según medio sueco

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación dejó heridos a dos uniformados y a un ciudadano que estaba en las inmediaciones, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

“Se registró el lanzamiento explosivo en contra de las instalaciones de la estación de Los Mangos; en el lugar de los hechos fueron lesionadas tres personas, dos policías y un particular. Nuestros policías se encuentran fuera de peligro y el particular está pendiente de una cirugía, pero está fuera de peligro”, indicó el teniente coronel Javier Martín, comandante de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali.

Ver también: Alejo Durán y una vida llena de amores, cantos y recuerdos

Tras el ataque, las autoridades reforzaron las acciones operativas y de inteligencia, y están investigando un posible vínculo de esta acción terrorista con la captura de alias Veneno, uno de los cabecillas del frente ‘Jaime Martínez’ de las Farc, responsable de los atentados en Cauca y Valle del Cauca.

El coronel Martín señaló que adelantan varias líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar si hay relación con la neutralización en días pasados de este cabecilla de las Farc.

Le sugerimos: “Llevaré ese pesar en mi conciencia”: Petro pide perdón a las madres de los 7 menores que murieron en bombardeo en Guaviare

“En conjunto donde el Bloque de Búsqueda ha implementado actividades investigativas, de inteligencia, todo lo que tiene que ver con el control y se genera ese fortalecimiento como la neutralización de alias Veneno", añadió Marín.