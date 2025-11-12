La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en la noche del martes unos 200 motociclistas persiguieron y mataron a un conductor de un carro que había atropellado a varias personas.

Primero ocurrió el atropellamiento masivo entre las avenidas Las Américas y carrera 68, y luego el conductor del vehículo fue linchado en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con el reporte del coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.º 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hoy occiso se movilizaba en un vehículo campero color azul y “desde la avenida Carrera 68 con Las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas”.

Durante el trayecto, este conductor estaba “afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a los motorizados”, detalló el oficial.

Aproximadamente 200 motociclistas emprendieron una persecución contra el conductor del campero azul y lo agredieron entre todos en el sector del Tintal, dejándolo gravemente herido.

Entre los motorizados se encontraba un funcionario de la Policía que había resultado afectado por las “peligrosas maniobras” del conductor del carro y decidió sumarse a la persecución “con el fin de evitar más incidentes de tránsito”, agregó el coronel.

“Agredieron de manera simultánea a esta persona y fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente, pero debido a los politraumatismos falleció”, indicó el uniformado.

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo quedó el vehículo tras el linchamiento, con los vidrios rotos y daños en otras partes.

Un atropellamiento masivo se registró en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándose contra una caseta de comidas. El… pic.twitter.com/tYVyJEOty6 — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) November 12, 2025

La Policía Metropolitana verifica todas las cámaras del sector con el fin de determinar las placas e identidades de las personas que participaron en esta agresión colectiva.