En la noche de este martes 11 de noviembre se vivieron momentos de terror el barrio El Tintal, localidad Kennedy, al suroccidente de Bogotá, debido a una fuerte explosión que cobró la vida de una persona y dejó otras más heridas.

De acuerdo con las autoridades, la detonación se registró a eso de las 7:15 de la noche justo en el sector de Puente Blanco. En la zona se encuentra centro comercial Tintal Plaza y la Biblioteca El Tintal Manuel Zapata Olivella.

@ANIABELLO_R/Captura de video

El coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante de Seguridad Ciudadana #3, reveló que lograron evacuar a las personas en condición de calle que se encontraban en la zona y los trasladaron hasta el hospital de Kennedy.

“Nuestras patrullas más cercanas llegaron al lugar. Evacuamos rápidamente los habitantes de calle que estaban en la parte inferior de dicho puente y los trasladamos hacia el hospital de Kennedy”, explicó el coronel Álvaro Mora, comandante de Seguridad Ciudadana #3 en diálogo con Citytv.

Asimismo, el uniformado explicó la víctima fatal es una persona en condición de calle, que al parecer, habrían manipulado el material explosivo.

“Por parte de nuestro laboratorio criminalístico, nuestra Policía de investigación criminal, estamos verificando los móviles y las condiciones de cómo se produjo este hecho. Al parecer, estas dos personas están manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar”, añadió.