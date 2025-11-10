Cada año, miles de pensionados en Colombia esperan con expectativa el pago adicional que les llega en diciembre.

Este beneficio, conocido popularmente como la mesada extra o mesada 13, representa un alivio económico importante durante la temporada navideña para los abuelitos.

¿Qué es la mesada adicional?

Se trata de un pago que Colpensiones realiza una vez al año como reconocimiento a los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia. Este ingreso equivale al valor de una mesada normal y se entrega junto con el pago correspondiente al mes de noviembre.

La medida está amparada por el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, que establece el derecho de los pensionados a recibir una mensualidad adicional en el último mes del año. El objetivo es brindar un apoyo económico que les permita disfrutar las fiestas de fin de año con mayor tranquilidad.

¿Quiénes tienen derecho al pago de la mesada de Colpensiones?

De acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios son todos los pensionados que reciben su pago mensual de manera regular por parte de Colpensiones. Entre ellos se incluyen: personas con pensión por vejez o jubilación, quienes reciben pensión por invalidez y beneficiarios de pensión de sobrevivencia o sustitución.

En cambio, quienes recibieron devolución de aportes, por no cumplir con las semanas o edad requeridas, no están cobijados por este beneficio adicional.

¿Cuándo paga Colpensiones la mesada de diciembre?

Colpensiones acostumbra realizar la consignación durante los primeros 15 días de diciembre. El pago se efectúa a través de los mismos canales y cuentas en las que los pensionados reciben sus mesadas habituales.