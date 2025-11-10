Por medio de un mensaje en su cuanta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció que desde la madrugada de este lunes 9 de noviembre tanto el Ejército Nacional como la Policía realizan una operación de ofensiva en contra de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

“Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y Policía de Colombia están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare, contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento. Operación en evolución”, publicó el ministro.

— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 10, 2025

Por ahora no se conocen más detalles de la operación, se espera, como ha ocurrido en otras operaciones que el ministro Sánchez, o el mismo presidente Gustavo Petro, anuncien los resultados de esta ofensiva.

Hay que recordar que en otra fuerte operación de ofensiva, realizada el pasado mes de agosto, murió en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, Dumar o ‘Chito’, principal cabecilla del autodenominado Bloque Móvil Martín Villa, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

En esa operación murieron alrededor de 30 guerrilleros.

También, en otro operativo en el mes de octubre, murieron cuatro integrantes de la Estructura Principal de la disidencia de Iván Mordisco, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) y la Estructura del Estado Mayor del Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”.

Es de anotar que el Gobierno Nacional ofrece en la actualidad una recompensa de 5 mil millones de pesos por información que conduzca a la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, que es el verdadero nombre de ‘Iván Mordisco’.

Es señalado de delitos como terrorismo, homicidios a personas protegidas y líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico.