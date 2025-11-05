El presidente Gustavo Petro denunció este miércoles la muerte de un civil, al parecer, en la base militar ‘Antorcha’, de la Cuarta Brigada, en el Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, del municipio de Frontino, Antioquia, por uso excesivo de la fuerza.

El caso se conoció tras una publicación del jefe de Estado en X, en donde enfatizó que debe haber transparencia en la fuerza pública cuando alguno de sus miembros comete actos de violación a los derechos humanos.

“He querido que la Fuerza Pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito, como comunicado público, la información completa que me envían las mismas Fuerzas Militares”, añadió el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado reveló información confidencial sobre el incidente, que habría ocurrido hace casi un mes atrás.

“Me permito informar un presunto hecho criminal ocurrido en el área de responsabilidad de la Cuarta Brigada, el día 07 de octubre de 2025, donde, al parecer, se retiene a un civil que se encontraba merodeando la base militar al que posteriormente, por un exceso de uso de la fuerza se le causa la muerte", se lee en el reporte.

De igual manera, el informe sobre el caso, expuesto en el trino, enfatiza que desde el primer momento en que se conocieron los hechos, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que investigue los hechos.

“Una vez conocido por la Cuarta Brigada, ese mismo día se informa al comandante de la Séptima División, quienes de manera inmediata colocan en conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías, dejándose a disposición los medios disponibles para el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, se coloca en conocimiento a la Fiscal 2223 especializada de Justicia Penal Militar, para lo de su cargo”, añade dicho informe.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal, y se está a la espera que el Ejército Nacional emita un comunicado en las próximas horas, aclarando los hechos.